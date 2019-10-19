  • 2019年10月19日 星期六
  • 25º
  • 70%
熱門： 修例風波陳同佳自首段崇智陳百祥

日報新聞 > 體育

﻿迪布尼上「晶」途

2019-10-19 列印
  曼城上輪英超因為中場奇雲迪布尼養傷，欠缺致命傳送而無法士哥，意外不敵狼隊錄得本季聯賽第二場敗仗。幸好，這名今季英超上陣七次錄八次助攻的比利時國腳，趁國際賽期克服傷患今晚聯賽作客水晶宮重新候命，勢接連交出刁鑽傳送領軍大勝，為下周中歐聯打強心針，一於捧讓球主客和讓兩球「客勝」。（Now621、611 4K周日凌晨0:30直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd