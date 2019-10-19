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﻿美斯轉型制「伊」

2019-10-19 列印
  巴塞隆拿射手美斯周三獲頒歐洲金靴獎，坦言新一季球隊位置會稍移後多為隊友鋪橋搭路，冀望進一步帶動隊友合力為球隊贏得更多錦標。其鋒線拍檔蘇亞雷斯無疑是此轉變的受惠者，經過國際賽期休息後，今晚西甲作客伊巴勢延續甚順的腳風，領軍撕破對手防線，讓球主客和讓一球「客勝」去馬。（Now632台今晚7:00直播）
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