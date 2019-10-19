  • 2019年10月19日 星期六
  • 25º
  • 70%
熱門： 修例風波陳同佳自首段崇智陳百祥

日報新聞 > 體育

﻿一哥慕軍滅「蜂」

2019-10-19 列印
  慕遜加柏今季演出叫人喜出望外，目前更是三十五年來首次進佔德甲榜首寶座。由柏利亞、馬古斯杜林及比列安保路組成的鋒線成三叉戟合作無間，今晚聯賽領軍作客各賽事近五戰僅一勝兼有歐聯後顧的多蒙特，有力大打落水狗，一於冷敲接近六倍的客勝。（Now670、有線611、651、FOX+周日凌晨0:30直播）
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd