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紫百合盛放 列貝利轟「雷」

2019-10-21 列印
        費倫天拿翼鋒列貝利經過季初適應期，表現逐漸上力，更揚言全力以赴領軍取勝，報答球迷熱情支持。紫百合有這位三十六歲老將壓陣，今晚意甲挾三連勝強勢，作客頹勢的布雷西亞有力反客為主，客勝去馬！（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨2:45直播）

        列貝利愈戰愈勇，近期成功穩佔正選席位，近四輪意甲正選上陣貢獻兩入球和一次助攻。三十六歲的他直言球迷賜予自己力量︰「我在這裏感受到球迷的溫暖及激情，令我快速適應新環境，我願意為他們付出一切。」該隊有這位老將挺身而出，料不難延續聯賽三連勝勇勢。

布雷西亞無力招架

　　布雷西亞雖然有射手巴洛迪利上一輪意甲開齋，但作客仍以1:2不敵拿玻里。該隊防線錯漏百出，近五輪失掉九球之多，結果只得一勝四負。雪上加霜，該隊本季聯賽主場悉數敗陣，毫無威力可言，今仗完全沒有爭勝本錢，客勝無問題。

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