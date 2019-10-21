紫百合盛放 列貝利轟「雷」

列貝利愈戰愈勇，近期成功穩佔正選席位，近四輪意甲正選上陣貢獻兩入球和一次助攻。三十六歲的他直言球迷賜予自己力量︰「我在這裏感受到球迷的溫暖及激情，令我快速適應新環境，我願意為他們付出一切。」該隊有這位老將挺身而出，料不難延續聯賽三連勝勇勢。
布雷西亞無力招架
布雷西亞雖然有射手巴洛迪利上一輪意甲開齋，但作客仍以1:2不敵拿玻里。該隊防線錯漏百出，近五輪失掉九球之多，結果只得一勝四負。雪上加霜，該隊本季聯賽主場悉數敗陣，毫無威力可言，今仗完全沒有爭勝本錢，客勝無問題。
大批示威者不理警方反對，昨午由尖沙咀梳士巴利花園遊行至高鐵西九站，促請港府廢除《禁蒙面法》、獨立調查及重組警隊。激進示威者繼續針對港鐵、中資商店及政府辦事處，大肆破壞與他們意見不同的食肆和零售店。港鐵...
2019-10-21
台灣國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜（見圖）昨晚到台南市拉票，被投擲雞蛋砸中隨行人員及一名市民，警方就事件調查，韓國瑜競選辦公室發表聲明，希望警方不要追究。蔡英文則要求警方務必要找出做不正當事情的人。台警方面亦為韓國瑜的拉票活動加強保安。 日前韓國瑜的造勢晚會，前總統馬英九亦有到場，兩人合體互動，一齊唱國歌，前主席洪秀柱、吳敦義等四人更來一個大擁抱，四人合體展現團結氣勢。但就在晚會結束韓國瑜離場時，突然有兩名身份不明人士投擲雞蛋，引起現場一陣騷動。 台媒TVBS報道，除了韓國瑜遭「蛋擊」外，同黨立委參選人林燕祝的車輛也遭數次「蛋擊」。前一天，韓國瑜競選看板也被人燒破一個洞...
2019-10-21
這是一宗發生在日本乾衣店的慘案！日本一名網民因將「獅子造型背囊」放入乾衣機內快速烘乾，令將心愛的獅子公仔「電」成「爆炸獅」，及後將照片放上網自嘲，沒想到獅子無奈的表情加上一頭「爆炸頭」，立即被超過十八萬網民「like」爆。 該名網友「sonoco」分享去年冬天將可愛獅子造型的背包，丟進乾衣機，卻不小心讓牠被「電」成「爆炸頭」造型。原想呻一下，因自己的粗心大意，害了公仔電了攣毛獅，想不到於一頭髮攣毛的造型超大反差，加上獅子公仔本身有點「冷漠」、「無奈」的表情，讓畫面充滿喜感，被超過五萬次轉推，至今已經有超過十八萬人按「like」。 就連社交網「娛看日本」也分享了這則「乾衣機慘...
2019-10-21
日前《施政報告》公佈放寬按保樓價上限，除了令二手市場蠢蠢欲動外，各個新盤亦乘勢起動，恒大旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣隨即火速推出，並公佈首批151伙價單，開放戶最平318萬入場。 早於今年二月已批出預售...
2019-10-19
內地第三季國內生產總值（GDP）增長，創有記錄以來新低，加上中美貿易協議仍存變數，以及英國脫歐受挫，市場憂慮全球經濟放緩。證券界人士認為，港股上周成交量偏低，沒有明顯資金流入，預計短期會於27000至...
2019-10-21
費倫天拿翼鋒列貝利經過季初適應期，表現逐漸上力，更揚言全力以赴領軍取勝，報答球迷熱情支持。紫百合有這位三十六歲老將壓陣，今晚意甲挾三連勝強勢，作客頹勢的布雷西亞有力反客為主，客勝去馬！（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨2:45直播） 列貝利愈戰愈勇，近期成功穩佔正選席位，近四輪意甲正選上陣貢獻兩入球和一次助攻。三十六歲的他直言球迷賜予自己力量︰「我在這裏感受到球迷的溫暖及激情，令我快速適應新環境，我願意為他們付出一切。」該隊有這位老將挺身而出，料不難延續聯賽三連勝勇勢。 布雷西亞無力招架 布雷西亞雖然有射手巴洛迪利上一輪意甲...
2019-10-21
繼將TouchPad改造成ScreenPad，ASUS新作ZenBook Pro Duo來個更大膽嘗試，直接在鍵盤加裝14吋ScreenPad Plus，既可開啟程式、上網、繪圖，甚至跟15.6吋主熒...
2019-10-21
31歲嘅朱千雪(Tracy)，8月幸福出嫁，有報道話佢學業心重，仲有約半年法律博士課程，所以要同喺新加坡做醫生嘅老公仔吳昆倫(Justin)被迫分隔兩地。新婚唔夠一個月，就有指Tracy赴加拿大出席好...
2019-10-21
中大校長段崇智在支持抗爭的學生眼中，由「段狗」變成「段爸」的戲劇化過程，讓人嘖嘖稱奇！ 有參與校長與學生閉門會面的中大人透露，學生對段校長的評價一直都不正面，反而覺得副校長才像校長。另外，段校長對學生的責罵亦感到生氣，曾有一段時間冷笑學生跪地痛哭的表現。 當經歷兩個小時溝通後，段校長因為聆聽了學生陳述示威抗爭時在警署的遭遇而流淚，亦認為當下香港出現的群眾和學生運動是他前所未有遇過的事，所以決定為學生向特首表達意見，而學生也為之前魯莽和衝?校長的不禮貌舉措集體道歉。對中大人來說，這是一次具有正能量，示範有效溝通的表現。 子曰：「君子和而不同，小人同而不和。」所謂「一團和氣」，...
2019-10-21
在剛過去的周六，「白朗冰川」成為繼「愛發達」之後第二匹捧走考菲爾德盃的日本賽駒。近年日本馬匹紛紛在不同國家的頂級大賽上交出亮麗的表現，成就顯赫。 日本代表勝利的足跡，如今已遍及美國（「新紀錄」）、英國（「迪雅卓」）、澳洲（「哈娜目標」、「實際影響」及「密州怨曲」）、杜拜（「賞月」、「一路通」、「不撓真鋼」、「強擊」、「黃金旅程」、「真心呼喚」、「貴婦人」及「比薩勝駒」）、韓國（「霧都」及「爵士藍調」）及新加坡（「大宇宙」及「關之影」）。 日本代表在香港的成績同樣厲害，如「龍王」兩奪香港短途錦標，「富士山」、「午夜博彩」、「愛麗數碼」、「榮進之光」及「滿樂時」勝出香港盃，...
2019-10-21