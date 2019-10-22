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大帝爭議聲中開戰

2019-10-22 列印
  湖人大帝勒邦占士去季職業生涯首次缺席季後賽，在著名體育雜誌《體育畫報》的籃球世界百大亦首次失去首席位置跌至第三，球場外近日又因批評火箭總經理莫利的言論成眾矢之的。在一片爭議之聲中，此子周二在NBA開鑼戰領軍作客同市宿敵快艇，為自己為紫金軍團，揚言打場翻身戰。

（香港時間明早10:30開賽）
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