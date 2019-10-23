  • 2019年10月23日 星期三
  • 24º
  • 79%
熱門： 清真寺陳同佳劏肚穆斯林管浩鳴

日報新聞 > 體育

幼獅崛起好「士」近

2019-10-23 列印
　　車路士今季刮起青春風暴，近期當紅的小將就是各賽事連續五場均有入球或助攻的左翼赫臣奧杜爾。多得領隊林柏特悉心調校，這名十八歲新星短短一個月由後備變主力，今晚歐聯H組作客阿積士勢成藍獅爭勝關鍵。（Now643、有線616、656、無線myTV Super 303台周四凌晨0:55直播）

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd