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美斯新拍檔碎「布」

2019-10-23 列印
　　今季加盟巴塞隆拿的荷蘭中場法蘭基迪莊火速穩佔正選，獲傳媒讚揚發揮球會全能足球精神。今晚歐聯F組作客布拉格斯拉維亞，此子有力從旁協助美斯攜手領軍各賽事六連捷，直取讓球主客和讓一球「客勝」。

（Now644、有線603、604台周四凌晨3:00直播）

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