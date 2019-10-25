三幼狐封「聖」

李斯特城英超異軍突起排第三，一條年輕中場線應記一功。盛傳被曼聯挖角的占士麥迪臣和泰利文斯近期輪流士哥，哈維班尼斯則專心助攻，三子今晚聯賽勢率狐里作客擊敗態沉的修咸頓向榜首雙雄施壓，直取客勝。（Now621台周六凌晨3:00直播）



狐狸上輪英超主場2:1挫般尼，比利時中場泰利文斯射入奠勝球，哈維班尼斯助攻梅開二度，前者更當選該仗最佳球員；前一輪作客1:2負利物浦，占士麥迪臣則入破蛋一球。泰利文斯和占士麥迪臣聯賽同樣有兩球進帳，哈維班尼斯累積三次助攻成隊中之首，三子合力助李斯特城各賽事近五場四勝一負，今晚勢聯同射手占美華迪撕破聖徒防線。



修咸頓上輪英超作客僅跟狼隊各一言和，聯賽連續四輪不勝只錄得一和三負劣績，期間共失十球後防形同虛設。今仗迎擊進攻立體的狐狸，聖徒擁地利也難予人信心，一於捧客勝。