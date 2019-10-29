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﻿巴塞快車彈藥足 全能王橫行

2019-10-29 列印
        經歷季初適應期後，今夏加盟巴塞隆拿的中場法蘭基迪莊終踢出水準，他在上輪西甲作客3:0大勝伊巴一仗，屢次為蘇亞雷斯等鋒將提供彈藥，連敵軍主帥文迪利巴也直指被他打亂陣腳。巴塞今晚西甲快車續有此子助攻助守，可望主場大勝華拉度列，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now632台周三凌晨4:15直播）

        今季加盟巴塞的法蘭基迪莊，還被主帥華維迪由防守中場改造成全能中場，令他需要時間適應而表現未如理想。不過這名荷蘭中場近期漸入佳境，上仗聯賽作客3:0大勝伊巴交出兩次關鍵傳送，傳球成功率也是全隊最高，伊巴主帥文迪利巴坦言：「他的傳球太有威脅，令己隊後防也因而退避三舍。」

近六次魯營對賽全勝

　　華拉度列近五輪西甲取得兩勝三和不敗，但該隊對上六次聯賽造訪巴塞全敗。況且，巴塞今季五場各項主場賽事全勝兼轟入十八球，今仗大勝無難度，捧「主勝」。
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