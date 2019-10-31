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AC新兵救隊自救 追擊史帕爾

2019-10-31 列印
　　AC米蘭近六輪意甲只得一勝，今夏新加盟的前鋒拉菲爾利亞奧坦言不想辜負球迷期望，今晚聯賽快車作東迎戰防線形同虛設的史帕爾，正是大顯身手的機會。這位二十歲射手有望履行承諾，領軍走出近期低谷，主勝捧得過。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周五凌晨4:00直播）

　　紅黑軍團近六場意甲只有四分進帳，新帥皮奧利十月初接掌以來只得一和一負。今夏挾三千萬歐羅（約二億六千萬港元）身價來投的前鋒拉菲爾利亞奧，期間只有一球斬獲，直言自己也不滿意表現，今晚勢使出渾身解數令球迷改觀︰「球迷對我有批評及質疑是合理的，只希望他們可以給予我更多時間證明自己。」

對賽佔優四連勝

　　史帕爾開季至今九場意甲得七分，防守漏洞甚多已失掉十六球，料拉菲爾利亞奧今仗可乘機打破入球荒。前者聯賽客戰四連敗，近四次和AC米蘭交手又悉數告負，今晚造訪聖西路球場難望全身而退，主勝無問題。
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