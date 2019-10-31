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一眉爆發

2019-10-31 列印
  湖人明星大前鋒安東尼戴維斯（右）周二主場對灰熊，第二節一度離場治療肩傷，全場仍狂轟四十分和奪下二十個籃板創下多項紀錄，助湖人大勝120:91錄三連捷。拍檔勒邦占士更豪言，一眉還未打出最高水準。
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