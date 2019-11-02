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﻿紅軍「法」寶必炒維拉

2019-11-02 列印
  羅拔圖法明奴因缺乏星味和入球產量平平而受到忽視，但今季各賽事貢獻七次助攻屬利物浦最多，領隊高普及前紅軍鋒將高治異口同聲，指他是陣中不可或缺的成員。紅軍今晚英超作客阿士東維拉，這名巴西假中鋒勢續當忍者，助球隊大勝為下周二歐聯主場鬥亨克施下馬威，直取讓球主客和讓兩球「客勝」。（Now621台今晚11:00直播）

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