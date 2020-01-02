「紅牛師兄」示範戰 歡迎南野

利物浦新兵南野拓實未能於今晚英超新年首戰主場鬥錫菲聯披甲，然而主帥高普透露有意將出任右翼的他改踢中場，跟南野一樣曾效力薩爾斯堡的沙迪奧文尼及拿比基達，正好借今仗向該名日本中場示範如何在利物浦立足。



（Now621、4K 611台周五凌晨4:00直播）



由薩爾斯堡轉投利物浦的南野拓實未能披甲，正好讓紅軍領隊高普思考南野的定位，前者直言有意將此子改造成中場。兩名薩爾斯堡舊將沙迪奧文尼和拿比基達，正是在高普麾下轉型。文尼效力紅軍之初是出任右翼，後來被高普移至左翼即解放射門鞋，今季各賽事攻入全隊最多的十四球。



高普麾下新中場



本身司職進攻中場的基達，也被高普改造成後上型中場，活力與後上入球能力兼備。適逢紅軍今季英超主場全勝，文尼和基達勢借今仗為南野在晏菲路舉行歡迎會之餘，還為他作出示範如何融入。