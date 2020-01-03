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回饋西維爾器重 快翼「包」搞掂

2020-01-03 列印
翼鋒奧甘波斯今季轉投西維爾後，迅速成為主力，盛傳拜仁慕尼黑打算在一月引入這位阿根廷快翼，不過教練路柏泰基明言今個轉會窗不會讓愛將離隊，相信此子今晚西甲可專心一意，助球隊延續近年主場對畢爾包的佳績，主勝可取。

（Now632台周六凌晨4:00直播）

        奧甘波斯今季雖然初征西甲，不過深得主帥路柏泰基重用，至今西甲上陣十四場悉數正選登場。此子亦以表現回饋教練的信任，上述十四戰貢獻五入球一助攻，表現更吸引了拜仁的注意，據報這支德甲班霸有意在本月引入這位阿根廷翼鋒，只是路柏泰基直言不會放人︰「此子今季都會一直留效。」

主隊回勇兩連勝

　　轉會傳聞粉碎後，此子心無雜念之下可望助球隊延續年尾各賽事兩連勝氣勢。加上，西維爾近三次西甲作東鬥畢爾包全勝入五球而且一球不失，今晚勝券在握，主勝無問題。
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