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NBA改革之父逝世

2020-01-03 列印
  前NBA總裁史坦（圖）周三因腦出血逝世，享年七十七歲。此子在位三十年間立下不少豐功偉績，尤其上任之初力推造星計畫，讓米高佐敦成為籃球之神；還在九二年促使NBA球星出戰奧運，造就夢幻一隊。此外他亦致力打開國際市場，令NBA如今成全球最受歡迎聯賽之一，難怪各界都向他致以最崇高敬意。
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