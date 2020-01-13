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地頭槍王添彈藥 帕爾馬好運「萊」

2020-01-13 列印
        帕爾馬近期主場有不俗入球率，前鋒哥尼利斯今季意甲所有入球更在地頭取得。加上，該隊周五由史帕爾借入中場古亞迪，勢可為前者提供更多彈藥，今晚聯賽作東迎戰近況奇差的萊切，有力全取三分，主勝無問題。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周二凌晨3:45直播）

        帕爾馬近四輪意甲作東攻入五球，期間曾經慨贈列強之一的羅馬兩蛋，地頭威力可想而知。該隊主場攻力銳利，前鋒哥尼利斯應記一功，今季五個聯賽入球全在自家球迷面前取得，今晚有望再在主場展示射術。

借將來投分擔士哥

　　另外，球隊周五落實由史帕爾借入中場古亞迪至季尾，約滿後有優先買斷權。此子今季意甲上陣十六場攻入兩球，料可為哥尼利斯分擔士哥重任，擊退近四輪聯賽得一分，期間狂失九球的萊切無難度。
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