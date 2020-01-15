巴塞易帥 棋王接手

巴塞隆拿周一宣佈辭退教練華維迪並不意外，但隨即聘請名不見經傳的施迪恩接任則叫人嘖嘖稱奇。這位六十一歲教練主張控傳風格，視巴塞傳奇告魯夫為偶像乃突然躋身豪門的基本條件，最特別是他另一身份乃國際象棋高手曾參戰國際賽，思考和分析能力可見一斑，力圖在未來半季證明自己屬大師級主帥。



上周中西班牙超級盃四強不敵馬德里體育會後，巴塞周一宣布與華維迪達提早解約，並由施迪恩接任：「他曾教桑坦德、艾積度、盧多尼斯、盧高、拉斯彭馬斯和貝迪斯，執教生涯主張控球在腳和進攻足球，踢法十分吸引球迷。」施迪恩最大賣點是智慧型教頭，曾奪國際象棋賽冠軍，這點亦反映在球場上，擅於思考和分析對手，戰術中追求漂亮，符合巴塞作風。