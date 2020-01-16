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射手復活爭晉級 悍馬制「馬」

2020-01-16 列印
        帕爾馬前鋒哥尼利斯自去年十一月意甲對羅馬建功後遺失射門鞋，幸上輪聯賽終於結束入球荒。這位廿六歲射手今晚意大利盃十六強可望乘勝追擊，助球隊主場淘汰頹勢的首都狼晉級，主勝可取。（香港時間周五凌晨4:15開賽）

        帕爾馬去年十一月意甲主場2:0擊敗羅馬，有份建功的哥尼利斯自從該仗之後，連續四輪聯賽食白果，直至上輪才重拾射門鞋，助球隊主場贈萊切兩蛋。此子及時打破入球荒，今晚勢再成為首都狼後防的心腹大患。

帕爾馬回勇襲羅馬

　　近況方面，帕爾馬不同賽事近六場豪取四勝一和一負，目前更攀升至意甲第七名，教練迪亞華沙亦滿意道︰「己隊在最近艱難的賽程搶得不少分數，我非常滿意目前的成績。」相反，羅馬意甲二連敗，上次聯賽造訪又鎩羽而歸，今晚不妨支持主隊再下一城，三點九倍主勝值博。
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