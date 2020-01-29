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藍月再狙魔衝決賽

2020-01-29 列印
  曼城射手阿古路腳風甚順，今晚英格蘭聯賽盃四強次回合主場可望延續勇態，射破曼聯大門率隊入決賽。不過，考慮到藍月坐擁首回合作客贏3:1優勢，紅魔近期客戰又甚少負兩球以上，故推介讓球主客和前者讓兩球「和」。

（香港時間周四凌晨3:45開賽）

  三十一歲的阿古路各賽事近五次披甲都有士哥入八球，領隊哥迪奧拿讚不絕口道︰「前鋒要有穩定的入球數字、敏銳的埋門觸覺，阿古路就同時擁有這非凡才能。」阿古路預計今晚將擔正，身後還有同在上仗避戰的奇雲迪布尼提供彈藥，料可助藍月在聯賽盃四強雙殺同市宿敵。

        紅魔不同戰線近六場客戰只有兩勝一和三負，期間多達四戰進攻食白果，今仗作客要收復首回合負1:3的失地難上加難。不過，曼聯上述三場作客敗仗都不約而同負0:2，加上藍月周日英超又要造訪熱刺，今仗未必盡數，故不妨博「和」。
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