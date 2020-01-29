（香港時間周四凌晨3:45開賽）
三十一歲的阿古路各賽事近五次披甲都有士哥入八球，領隊哥迪奧拿讚不絕口道︰「前鋒要有穩定的入球數字、敏銳的埋門觸覺，阿古路就同時擁有這非凡才能。」阿古路預計今晚將擔正，身後還有同在上仗避戰的奇雲迪布尼提供彈藥，料可助藍月在聯賽盃四強雙殺同市宿敵。
紅魔不同戰線近六場客戰只有兩勝一和三負，期間多達四戰進攻食白果，今仗作客要收復首回合負1:3的失地難上加難。不過，曼聯上述三場作客敗仗都不約而同負0:2，加上藍月周日英超又要造訪熱刺，今仗未必盡數，故不妨博「和」。
武漢新冠狀病毒肺炎迅速向外地蔓延，港府抗疫措施被抨不周全，甚至被指較澳門政府反應緩慢。特首林鄭月娥昨天聯同一眾高官，額外加推七項抗疫措施，包括獲中央同意暫停發放自由行來港簽注、縮減中港之間的海陸空交通...
2020-01-29
隨著中美貿易戰的因素、加上中國經濟表現疲弱，中企由下半年起相繼爆出裁員行動。而裁員的理由都令人傻眼。有要求員工去考邏輯學和數學，合格才可以繼續返工；亦有主管直接告訴員工「單方面解除勞動關係」；有企業更...
2020-01-29
美國國家運輸安全局繼續調查NBA退役巨星高比拜仁墜機事故，機場控制塔和機師的通話紀錄顯示，直升機當時在濃霧下飛行，而且飛行高度太低。有飛行專家認為，機師當時可能在濃霧中迷失方向，又認為當時的天氣狀況並不適合飛行，懷疑是墜機的關鍵因素。 《紐約時報》引述航空交通控制塔的錄音談話報道，雖然事發當天的天氣未達一般飛行標準，但機師獲特別許可，在伯班克（Burbank）機場四周以「特殊目視飛行規定」飛行。運輸安全局發言人霍門迪（Jennifer Homendy）周一在記者會上說，機師要求以「特殊目視飛行規定」飛行後，一度在一千四百呎的高度飛行，曾轉向南飛，之後轉向西飛。 機師接着要求...
2020-01-29
大埔黃魚灘豪宅洋房屋苑淺月灣，位置上自成一隅 ，私隱度高，提供優質生活環境。是次走訪該屋苑一座山海雙景洋房，實用面積2353方呎，大廳樓底高曠，4房3套間隔，屋外連逾1200方呎花園，外望部份吐露港海...
2020-01-29
港股送豬迎鼠，卻遇上「武漢肺炎」疫情急速蔓延，導致外圍股市下瀉，今天恒指紅盤或無運行。證券界人士認為，以「黑期」挫逾千點來看，港股今天將補跌，勢裂口低開逾800點，後市亦不容樂觀，但港股估值仍然不高，...
2020-01-29
利物浦只要在今晚英超補賽作客擊敗韋斯咸，便可完成通殺十九個對手的壯舉，在榜首遙遙領先下，這無疑增添取勝動力。雖然紅軍有翼鋒沙迪奧文尼因傷上陣成疑，但奧歷治一向是運財童子，而且性格樂天沒嫌做後備，每次披甲都有出色表現，可望領軍乘鐵錘幫勢頹而大勝一場，直取讓球主客和讓一球「客勝」。（Now621台周四凌晨3:45直播） 為遷就利物浦去年底出戰世界冠軍球會盃，作客韋斯咸的英超首循環賽事延至今晚上演。同時，鐵錘幫乃本季聯賽唯一未被紅軍擊敗的球隊，後者隊長佐敦軒達臣矢言：「雖然大家都可能聽到悶，但我想再次重申每場都是挑戰，我們要贏下每一仗。」 破錘即通殺19隊 紅軍英超過去五...
2020-01-29
農曆新年到了，新一年新開始，也有畫廊、創意空間陸續登場，除了3月在荷李活道開幕的Villepin，同樣位於中環的飄雅活藝，也剛於本月啟幕，首個展覽《匠藝古今》，引領新舊兩代工藝師合作，創造別出心裁之作...
2020-01-29
自1996年為TVB拍連續劇《真情》開始，「好姨」薛家燕旺足24年，連續3年喺《開運王》系列賀年節目助陣外，深夜時段都重播她6年前主演的作品《新抱喜相逄》。家燕姐坦言今年會Keep住旺，事關經理人珊珊...
2020-01-29
特首林鄭月娥周日公佈抗疫措施，僅限制湖北省居民，以及過去十四日曾到湖北的人士進入香港，旋即引起醫護界、政黨以至輿論批評，形容不夠周全，民間要求封關之聲響亮，迫使港府改轅易轍，昨天公佈關閉中港之間六個口岸，同時大幅減少中港兩地的交通服務。港府必須緊貼內地疫情的發展，做好多手準備，應付本地疫情擴大的可能性。 港府順應民意，局部封關，還須視乎內地病例輸入香港的情況，不應排除進一步在口岸實施更嚴格的管制，經口岸檢疫後才准許個別人士入境，即使涉龐大的人力物力，也須作好最壞的打算。 現時公立醫院的負氣壓病牀已不敷應用，有需要盡快擴充。港府必須扮演統籌角色，與私家醫院溝通，必要時把部份病...
2020-01-29
上季曾指出過，蘇保羅的戰馬每每喜歡在評分處於降班邊緣時出擊，似是存心在投注人有疑慮之下博好分頭。後來再經驗證，發覺不少蘇廄馬在有望降班前夕，表現雖然確是較好，但原因應非之前所想，而只是一早做好準備，方便一落班便可搏殺，至於有些馬在降班前便已交出好成績，只是意外驚喜。 第五場四班一八○○米。「明月光」前季正正就是在61分水平贏馬，至於上季雖然最終要落到四班才於58分報捷，但在347場次當減至60分時，雖然仍是於三班出賽，但走勢明顯復甦，之後落四班便取得一勝兩位。由此可見，縱使並非所有蘇廄馬都是循此軌迹部署，但起碼「明月光」確是如此。 今季，「明月光」首三仗評63分時的表現只不...
2020-01-29