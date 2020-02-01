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紅軍「-2」撐「讓和」

2020-02-01 列印
  利物浦今季英超未逢敵手，攻守表現無懈可擊，今晚主場要擊敗英超近五次交手全敗的修咸頓，相信無難度。只是紅軍今年聯賽五場勝仗最多都只是入對手兩球，今仗要讓兩球有一定風險，所以不妨小敲讓球主客和讓兩球「和」。

（Now621台今晚11:00直播）
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