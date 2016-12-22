﻿暗殺俄大使 槍手曾三度猶豫

俄羅斯駐土耳其大使卡爾洛夫日前遇刺身亡，其遺體已運返俄國。最新片段顯示，休班警員阿爾滕塔什行兇前，曾在卡爾洛夫背後來回踱步，並數度伸手入西裝內袋，狀甚猶豫，但他最終仍拔出半自動手槍轟斃卡爾洛夫。



網上最新流傳片段顯示，卡爾洛夫遇刺前全神貫注發表演話，阿爾滕塔什站在其背後表現冷靜，臉部並無流露任何表情。



其間，他伸手入西裝褸內袋準備，但臨時改變主意，把手伸出來，狀甚猶豫；阿爾滕塔什又來回踱步幾次，並假裝觀看牆上藝術品。之後，他走到卡爾洛夫的右後方站着，再伸手入西裝內袋，又把手伸出來，似乎有點猶豫。



到第三次伸手入衣袋時，他下定決心拔出手槍，連轟對方數槍，未幾卡爾洛夫中槍倒地。







