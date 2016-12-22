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﻿駐日美軍機撞牽引裝置險墜毀

2016-12-22 列印
　　駐日美軍軍機再發生意外，一架海軍P-8反潛巡邏機，日前在沖繩縣基地內撞到牽引裝置，導致前輪、機身受損，但無造成傷亡。

　　日本傳媒昨日報道，美國海軍安全中心透露，一架P-8反潛巡邏機周日在，駐沖繩縣美空軍嘉手納基地內撞到牽引裝置，導致前輪、機身受損，但無造成傷亡。美軍將該宗意外列作最嚴重的「A級」事件。「A級」事件標準是造成二百萬美元（約一千五百六十萬港元）以上損失，或飛機損壞、人員死亡等。上周二晚，美軍一架MV-22魚鷹運輸機，在沖繩本島北部沿岸發生故障逼降時墜毀，機身斷成多截，該款運輸機停飛六天後作詳細檢查後，周一獲日本政府同意重飛，沖繩縣知事翁長雄志、名護市市長稻嶺進卻表示不滿，認為中央政府輕視沖繩縣民生命財產。
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