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﻿哥倫比亞貨機墜毀五死

2016-12-22 列印
　　哥倫比亞再發生空難，亞蘇克雷航空公司一架載有六人的波音七二七貨機，周二傍晚約五時二十分由東部卡雷尼奧港起飛，原訂前往首都波哥大，但飛機起飛約三分鐘，便在機場八公里外墜毀。現場片段顯示，飛機起飛時明顯飛得過低，擦過鐵欄及馬路，在途人頭上經過，接着墜毀。救援人員接報到場，救出六名機員，其中四人當場死亡，另外兩人送院搶救，其中一人傷重不治。巴西甲組足球隊查比高恩斯乘坐的包機上月底在哥國墜毀，造成七十八人死亡，僅六人生還。
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