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﻿韓法院發令緝捕崔順實女兒

2016-12-22 列印
　　南韓總統朴槿惠密友干政案再有新進展，調查人員昨日上午突擊搜查南韓第三大退休基金國家退休基金辦事處，蒐集有關貪污的證據。法院亦向崔順實女兒鄭尤拉發出拘捕令。鄭尤拉涉嫌非法收受大財團資助，且透過「走後門」方式入讀梨花女子大學。

  南韓特別檢察官發言人表示，執法部門相信鄭現時身處德國，當局將要求德國檢察部門協助，尋找鄭尤拉下落，將她拘捕並引渡返國接受調查。
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