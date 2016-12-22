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﻿奧巴馬頒令禁採離岸石油

2016-12-22 列印
美聯社
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　　即將卸任的美國總統奧巴馬（見圖），周二以行政命令方式頒佈一道禁令，無限期禁止任何人士或商業機構，出租美國在北冰洋、大西洋擁有的聯邦大陸架離岸石油和天然氣鑽探及開採權，涉及面積達四千八百公頃。

  奧巴馬是引用上世紀五十年代制訂的《外大陸架土地法》頒佈這道禁令，避免候任總統特朗普下月二十日宣誓就職後，大幅改變能源政策；若特朗普政府上台後要撤銷該項禁令，須訴諸法律行動，由法庭定奪。
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