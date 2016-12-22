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﻿巴參議院建議廢除5000盧比鈔票

2016-12-22 列印
Pakistan Senate proposes scrapping 5,000 rupee note

　　Pakistan's Senate has recommended "scrapping" the country's 5,000 rupee （$48）banknote, despite government opposition.　BBC

　　巴基斯坦參議院不顧政府反對，建議「廢除」該國的五千盧比（折合約四十八美元）鈔票。

英國廣播公司
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