 Advertisement
  • 2016年12月23日 星期五
  • 20º
  • 67%
熱門： 盲亨陳敏之肛交岑麗香休班警

日報新聞 > 國際

﻿「戀舞」Hit爆 美駐日大使都跳番Part!

2016-12-22 列印
        日劇《逃避可恥卻有用》剛播放大結局，但劇集片尾一眾演員所跳的「戀舞」仍然深受歡迎，日本各地民眾，甚至軟銀開發的機械人pepper亦將跳「戀舞」片段上載影片分享網站。而美國駐日大使卡羅琳甘廼迪則身穿一襲聖誕老人服飾，率領美國駐札幌、名古屋、大阪、神戶、福岡、沖繩等地領事館職員，模仿《逃恥》片尾音樂錄像大跳「戀舞」，更邀請熊本縣吉祥物「熊本熊」助興。短片上載不足一天，已吸引逾四十萬人點擊觀看，甚至有網民希望美國候任總統特朗普、俄羅斯總統普京可加入跳「戀舞」行列。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd