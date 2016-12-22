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﻿英婦二手店執到寶 19蚊古董碗轉手賺20萬

2016-12-22 列印
　　英國一名婦人在慈善二手店花費兩英鎊（約十九港元）購入一隻直徑約四點五吋、重量不足一磅、碗邊蓮花圖、碗底有中文字的古董碗作裝飾。婦人其後將古碗交予拍賣行估價拍賣，拍賣行證實古碗是中國清朝乾隆年間製造，原先估價它可以五千英鎊（約四萬七千八百九十港元）售出，最終由一名買家以電話出價方式用二萬一千英鎊（約二十萬一千一百港元）投得，超過原先估價四倍，而古碗增值逾萬倍亦令賣家大感意外。
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