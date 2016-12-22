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﻿特朗普下月就職 蠟像館趕製蠟像迎賓

2016-12-22 列印
　　　　紐約地產大亨特朗普下月二十日宣誓就任第四十五任美國總統，杜莎夫人蠟像館決定在就職式舉行前，率先在華盛頓、奧蘭多、紐約、倫敦四間分館展出總統特朗普蠟像。蠟像館表示，工作人員早在六個月前已製作特朗普蠟像，其間曾參考數以百計照片，務求複製出完美無疵的特朗普，但因進度緩慢，令製作進度落後，如今需要不斷加班趕工，目前已進入最後上色階段。製作花絮顯示，特朗普蠟像十分逼真，連招牌噘嘴、金髮都亦做得維肖維妙。
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