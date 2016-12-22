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﻿小海豹「佔領」 馬路曬太陽

2016-12-22 列印
　　一隻小海豹日前佔領紐西蘭南島但尼丁一條馬路，在路中心享受日光浴，結果令交通擠塞。警員接報到場指揮交通疏道車輛，而動物保育人員則利用一塊大板，誘導海豹返回海邊。保育人員透露，該隻海豹是佔領常客，每周總有兩至三次上岸，躺在馬路、行人路或公園曬太陽，他們要經常出動引渡小海豹返回大海，單是上月已出動十次之多。
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