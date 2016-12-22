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﻿美國7仔用無人機送貨

2016-12-22 列印
　　分店遍佈全球連鎖便利店7-11，早前與一間商業無人機公司合作，利用無人機運送貨物給顧客。據悉，無人機上月已在內華達州雷諾市完成七十七次送貨，運送貨物包括熱食、冷飲、非處方藥，顧客從訂購到收貨，所需時間平均不到十分鐘，但無人機送貨並非採用降落方式，而是在空中盤旋將包裹空投地面。兩間公司更決定，明年擴大無人機送貨業務。
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