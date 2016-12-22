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﻿樹熊滿身棘草 暖男細心清乾淨

2016-12-22 列印
　　澳洲男子布斯上周六在維多利亞省發現一隻滿身棘草的野生樹熊，布斯感對方甚為可憐，於是取出一把梳打算替樹熊清理毛髮，樹熊亦似乎亦感受到布斯善意，欣然接受其幫助，安靜地坐在地上、毫無反抗。經過布斯一番努力下，樹熊身上的棘草被清理乾淨，最後亦離開布斯重返大自然。布斯之後在社交網站facebook分享這段人與樹熊的奇遇，對樹熊能感受其善意大表驚喜。

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