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﻿禹柄宇稱不認識崔順實

2016-12-23 列印
　　韓國總統朴槿惠捲入密友崔順實干政案面臨彈劾，當地憲法法庭昨日接納檢方提交彈劾案調查資料，並討論彈劾案處理程序。而總統府前民政首席秘書禹柄宇出席國會聽證會時，表示不認識崔順實，且否認世越號海難曾向檢方施壓，影響調查工作。

　　韓國憲法法庭昨日駁回朴槿惠辯護律師團抗辯理據，接納檢方提交彈劾案調查資料；法庭並要求朴槿惠交代，二○一四年世越號海難當天，其個人行程；憲法法庭法官決定亦開始討論裁決彈劾案處理程序計劃，以便盡快裁決彈劾朴槿惠理據是否充份。

　　禹柄宇出席國會聽證會時，表示不認識崔順實，且否認世越號海難曾向檢方施壓，影響調查工作。

　　世越號海難當日青瓦台當班醫務軍官趙如玉（右）亦出席聽證會，而委員繼續追問海難當日，朴槿惠消失七小時確切行蹤。
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