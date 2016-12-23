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﻿尼日利亞疑購入中國塑膠米

2016-12-23 列印
　　網上流傳，非洲國家尼日利亞民眾近日在市面購入塑膠大米，當地海關加強巡查，周三在拉各斯港檢獲一百零二包、總重量達兩噸半的塑膠大米，拘捕一名商人。當局指，塑膠大米外觀、手感與普通大米無異，但有一股化學品氣味；膠米熟煮後粘度較大米高。當局懷疑塑膠大米由中國入口，估計不法商人趁聖誕節、新年前夕糧食價格上升，將塑膠大米混入市場出售圖利；當局又將膠米送檢確定其成份。
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