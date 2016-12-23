 Advertisement
  • 2016年12月23日 星期五
  • 19º
  • 76%
熱門： 盲亨陳敏之肛交岑麗香休班警

日報新聞 > 國際

﻿敍七歲twitter女一家抵土耳其

2016-12-23 列印
　　在社交網站twitter公開阿勒頗飽受炮火洗禮苦況的敍利亞七歲女童巴娜，周三安全抵達土耳其首都安卡拉，總統埃爾多安在總統府接見巴娜一家，埃爾多安親吻巴娜手部、臉頰，送上小禮物，而女童盼土耳其政府為阿勒頗所付出努力，且協助她一家人逃離戰火。 巴娜在母親協助下，三個月前開始在twitter展現阿勒頗真實狀況，一家人曾被敍國政府軍追捕，直至周一撤離阿勒頗，由土耳其官員安排前往土國。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd