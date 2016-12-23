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﻿百萬富翁謀殺陪侍女郎囚終身 Millionaire gets life for escort murder

2016-12-23 列印
  A millionaire ＂has been sentenced＂ to life in prison for murdering his £10,000-a-month personal escort after hearing she planned to leave him.BBC

  一名百萬富翁因謀殺其每月收費一萬英鎊的陪侍女郎，「被判」終身監禁。事件的導火線是他聽到女郎計劃離開他。英國廣播公司
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