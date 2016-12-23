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﻿英國上空 驚現「聖誕老人雲」

2016-12-23 列印
美聯社
網上圖片
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兩天後便是普天同慶的聖誕節，不少人放鬆心情準備迎接佳節。英國老翁霍蘭德日前在英格蘭埃塞克斯郡威特姆鎮抬頭望天，發現一朵雲外形猶如聖誕老人頭像，而且聖誕老人臉部輪廓、濃密白鬍鬚、聖誕帽白邊亦清晰可見，於是利用手機拍攝該朵雲，並上載社交網站，希望在聖誕前夕撥開恐襲陰霾，令歐洲人重拾歡樂笑臉。
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