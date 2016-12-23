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﻿「極限敢死隊」出動 百米岩塔變聖誕樹

2016-12-23 列印
網上圖片
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　　美國一批愛好極限運動人士，月初帶同聖誕飾物到美國猶他州沙漠地區，徒手攀上當地著名地標、高約九十四米的天然岩石塔Ancient Art Tower，並小心翼翼在石上掛滿燈泡、彩球，最後成員在岩頂高舉一顆「燃燒的伯利恆之星」，令岩石塔變成「全球最高」聖誕樹；該棵「聖誕樹」在夕陽映照下點亮燈光，顯得更加浪漫。
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