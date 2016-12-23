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﻿「封印」樹海45年 古董跑車「出土」

2016-12-23 列印
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　　美國麻省一名居民，四十五年前將一輛一九六○年出廠的奧斯頓馬丁DB4停泊在家外樹林，之後一直沒開動過。後人早前在樹林發現該輛罕見跑車，該車已被樹木環繞，生鏽輪胎半埋樹葉堆，車身殼顏料早已脫落且滿佈鏽跡，但沒嚴重損毀。該輛跑車將於下月在亞利桑那州拍賣，由於它是奧斯頓馬丁當年為與法拉利、瑪莎拉蒂競逐跑車市場而生產，加上總產量只有約一千二百輛，故拍賣行將建議拍賣價設為五十萬美元（約三百九十萬港元），是當初售價一百倍。
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