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﻿齊齊搵「DOG」 三句鐘僅一人成功

2016-12-23 列印
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　　外國網上飲食及旅遊女記者斯圖爾特，早前將一個「搵字」遊戲上載其社交網站twitter專頁，遊戲要求玩家在九十八個雜亂無章排列的「D」、「O」、「G」字母中，找出「DOG」（狗）一詞，遊戲上載後隨即不斷被其他網民轉載，不少人全神貫注搜索「狗蹤」，但都沒有發現；直到斯圖爾特遊戲上載三小時後，方出現首位找出「DOG」的網民。
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