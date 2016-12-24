﻿逃往意國與警駁火 柏林恐襲兇手遭擊斃

柏林日前發生聖誕市集恐怖襲擊後，駕駛重型貨車衝向人群的二十四歲突尼西亞裔疑犯安里，昨與意大利警方駁火期間中彈身亡。另外，澳洲、德國警方先後粉碎恐襲陰謀，德國警方拘捕一對科索沃裔兄弟，懷疑二人密謀襲擊一座大型購物商場；而澳洲警方則拘捕七名男女企圖在墨爾本發動襲擊。



柏林聖誕市集恐襲後，疑犯安里一直去向未明，德國當局向全歐發出通緝令，並懸紅十萬歐羅（約八十一萬一千港元），緝捕安里歸案。意大利警方昨凌晨三時在米蘭地區巡邏期間發現一名可疑男子，遂上前檢查其身份證明文件，男子突然拔槍射擊警員，警員隨即還擊，雙方激烈駁火，疑犯最終被警員當場擊斃，事件中一名警員中槍受傷。



市集重開民眾獻花悼念



警方其後封鎖現場蒐證，法醫到場檢驗遺體時，核對指紋後證實死者是柏林恐襲案疑犯安里。



雖然柏林恐襲案疑犯已死，但恐襲陰霾仍籠罩歐美。遇襲聖誕市集已重開，當局加強保安，不少民眾自發帶備鮮花到場悼念事件死者。



德國警方周四證實，特種部隊在西部杜伊斯堡市採取突擊行動，拘捕一對分別二十八歲、三十一歲的科索沃裔兄弟，懷疑他們策劃在奧伯豪森市內一座大型購物商場發動恐怖襲擊，警方正調查二人與柏林聖誕市集恐襲有否關連。



澳警拘七名激進份子



澳洲維多利亞州警方派出約四百名警員，周四晚至昨日凌晨突擊搜查墨爾本市內多處地點，先後拘捕六男一六女帶署調查，其中一名二十六歲男子、一名二十歲女子事後獲釋，另外五人則繼續扣留問話，有關人士包括四名有黎巴嫩背景澳洲籍青年、一名已入籍澳洲的埃及裔青年。



總理特恩布爾發表聲明，讚揚警方和保安部門避免一場大災難。



維州警察總長阿什頓表示，當局早前接獲情報，表示激進份子準備在聖誕日襲擊位處墨爾本市中心的費蓮達街火車站、聯邦廣場、聖保羅大教堂，意圖製造嚴重破壞及重大傷亡。警方追蹤監視疑犯半個月後，見時機成熟便採取突擊拘捕行動。



當局相信，有關人士受極端組織伊斯蘭國啟發策劃襲擊，未知該組織有是否直接參與行動。