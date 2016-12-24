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﻿泛非航空遭劫機迫降馬爾他

2016-12-24 列印
　　北非國家利比亞發生劫機事件。事發在昨日上午，利比亞國營泛非航空公司一架載有一百一十八名乘客、機員的空中巴士A320客機，原定由西南部城市薩巴赫飛往首都的黎波里，其間兩名自稱是已故利比亞強人卡達菲追隨者乘客，聲稱持有手榴彈，挾持客機轉飛地中海島國馬爾他，客機之後安全降落馬爾他國際場。其中一名劫機犯宣稱，若利比亞政府答允其要求，會讓乘客安全離開機艙，當地安全部隊在場待命。
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