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﻿日皇欲退位 祝壽人潮創新高

2016-12-24 列印
美聯社
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　　日本天皇明仁（見圖）昨日八十三歲生日，逾三萬名國民在東京皇宮為他祝壽，是他一九八九年繼位以來人數最多一次，明仁、皇后美智子、皇太子德仁夫婦、文仁親王夫婦與兩個女兒按慣例，在皇宮露台向民眾揮手致意。明仁發表簡短講話，但無提及退位事宜。日皇日前在皇宮會見傳媒時，表示非常感謝國民傾聽他八月發表、暗示有意退位的講話，並從各自立場出發，設身處地視他如親人般為其設想。
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