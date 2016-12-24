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﻿特朗普千金坐廉航遭辱罵

2016-12-24 列印
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　　美國準第一千金伊萬卡（箭嘴示）日前紆尊降貴，偕同夫婿、三名子女從紐約乘坐廉航前往三藩市，惟一名律師發現伊萬卡一家時，竟指罵並出言侮辱對方，由於其情緒激動，機員最後將該名律師及其同性伴侶逐出機艙。

　　伊萬卡、其夫庫什納周四帶同三名子女，由紐約甘廼迪機場乘坐捷藍航空前三藩市，其中一名男乘客登機後，赫見伊萬卡一家，隨即高呼：「噢！天啊！一場噩夢！」且說：「你的父親毀了這個國家」，繼而質問伊萬卡既然家財萬貫，為甚麼不乘坐私人飛機？

　　伊萬卡未有理會對方，並與子女一同畫畫，分散孩子注意。一些乘客不滿該名男子行徑，幫忙安慰伊萬卡。

　　機員聞訊前來，試圖令該名男子回復冷靜，惟其情緒依然激動，機員最後邀請該名男子及其同性伴侶下機，改乘另一航班前往目的地。
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