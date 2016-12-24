﻿特朗普千金坐廉航遭辱罵

伊萬卡、其夫庫什納周四帶同三名子女，由紐約甘廼迪機場乘坐捷藍航空前三藩市，其中一名男乘客登機後，赫見伊萬卡一家，隨即高呼：「噢！天啊！一場噩夢！」且說：「你的父親毀了這個國家」，繼而質問伊萬卡既然家財萬貫，為甚麼不乘坐私人飛機？
伊萬卡未有理會對方，並與子女一同畫畫，分散孩子注意。一些乘客不滿該名男子行徑，幫忙安慰伊萬卡。
機員聞訊前來，試圖令該名男子回復冷靜，惟其情緒依然激動，機員最後邀請該名男子及其同性伴侶下機，改乘另一航班前往目的地。
今晚平安夜，展開一連四天聖誕節假期，留港市民消費好去處多！深受歡迎的「香港冬日美食節」今日在會展開鑼，推出多款「一元美食」，包括受追捧的鮑魚。進入尾聲的維園工展會由今日起推出壓軸購物優惠。兩大主題樂園...
2016-12-24
位於東京御台場的溫泉主題樂園「大江戶溫泉物語」是著名旅遊景點，不少內地遊客慕名前往。但日本傳媒發現，上海市寶山區有一間名為「日本大江戶溫泉物語」的溫泉設施周三起試業，其外觀不但與日方幾近相同，公司更在微博暗示由日方經營。當地傳媒報道，設施設計沿自日本，員工更專程赴日本受訓。日本「大江戶溫泉物語」澄清未有在海外設立分店，亦無與其他海外企業合作，強調與上海「日本大江戶溫泉物語」毫無關聯。
2016-12-24
柏林日前發生聖誕市集恐怖襲擊後，駕駛重型貨車衝向人群的二十四歲突尼西亞裔疑犯安里，昨與意大利警方駁火期間中彈身亡。另外，澳洲、德國警方先後粉碎恐襲陰謀，德國警方拘捕一對科索沃裔兄弟，懷疑二人密謀襲擊一...
2016-12-24
二手成交持續，雖然盤源減少，但市場仍錄得高價成交個案，世紀21奇豐分行經理胡佩碧表示，馬鞍山翠擁華庭11座低層連平台戶，面積675方呎，屬3房連套房間隔，平台面積約68方呎，望園景，成交價780萬元，...
2016-12-24
聖誕長假期前夕最後一個交易日，港股繼續淡靜，恒指創逾5個月低位，雖然臨近尾市有建行（939）一枝獨秀狂升撐起大市，但最後仍無力扭轉跌市，收報21574點，跌61點。分析預期聖誕長假期後，復市市況仍然靜局，要到明年資金才重新部署入市。 隔晚美股連續兩日低收，拖累恒指低開82點，早段曾挫145點，見21491點全日低位，創逾5個月以來新低，迫近俗稱「牛熊分界」的250天線（21449點），雖然臨近收市建行有資金追捧炒起，貢獻恒指56點，但仍無力扭轉跌市，港股收報21574點，跌61點。 藍籌股近乎全部錄得下跌，惟建行（939）一枝獨秀，收市升3.1%，收報5.62元，為...
2016-12-24
聖誕老人還未大派禮物，近年屢以金元力量轟動球壇的中超昨率先發射銀彈。上海上港正式宣佈以聯賽紀錄六千萬鎊，從車路士收購奧斯卡杜斯山度士，後者除稅後二千萬鎊（約一億九千萬港元）年薪僅次C朗拿度全球第二高，平安夜可以盡慶！ 年薪1.9億僅次C朗 在聖保羅出道的奧斯卡才華洋溢曾獲譽為新卡卡。一二至一三球季轉投車路士，他首季即與桑馬達及夏薩特組成Mazacar進攻組合奪歐霸盃，也成為巴西國家隊新寵兒，一度穿起十號黃金戰衣，其後才被尼馬取代。然而，奧斯卡的藍獅生涯由被摩連奴改造成全能中場開始下滑，今季在干地麾下更淪為大後備，在森巴軍團也由必然正選變成十月至今未嘗入選。眼見在中超落班的同...
2016-12-24
今晚平安夜，是送禮Last Call的時候了！如果另一半是潮民，不妨考慮以下推介，事關不少品牌均推出聖誕特別系列，更有X'mas Gift贈興，讓你逗另一半歡喜。 節日袋表 為慶祝聖誕節的來...
2016-12-24
34歲的「宅男女神」孫慧雪昨日於愉景灣海濱教堂，下嫁圈外男友羅天彥（Edwin），一對新人在傳媒前咀足六次！身穿低胸婚紗的阿雪孕味甚濃，更要老公代飲香檳，惟她否認雙喜臨門，但兩夫妻亦恨生龍鳳胎！ 孫慧...
2016-12-24
俄羅斯總統普京於十二月十六至十七日訪問日本，相關故事至今還在外交界流傳。 日本首相安倍晉三以高規格接待普京，在自己的家鄉山口縣溫泉旅館與普京會晤，想營造非常友善的氣氛。這次是普京事隔十一年再次訪問日本，但他不太有興趣在山口縣泡溫泉，事前已透露消息要求日方縮短山口縣行程，要去東京正式會談。 日方的親善舉動和俄方的實際要求，反映雙方的深刻矛盾。安倍晉三這樣高調歡迎普京到訪，其實是想營造一個「聯俄制華」的氣氛，希望拉攏俄羅斯孤立中國。不過，俄羅斯這隻北極熊，極其強硬，要拉攏她也不容易。日俄雙方現時最大的爭議「北方四島」的領土主權問題，看不到有任何解決的跡象。 所謂「北方四島」是指...
2016-12-24
潘頓前晚停賽刑滿復出，即憑「越駿寶」交出頭馬，周二他將出足十一場，座騎多為牌面馬，可望增添頭馬進帳。他昨晨透露，對蔡廄「翩翩」和蘇廄「奪目商人」最有憧憬，而最理想當然是能起孖。 「翩翩」前仗在潘頓胯下...
2016-12-24