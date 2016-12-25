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﻿普京函特朗普 冀改善兩國關係

2016-12-25 列印
　　美國候任總統特朗普、俄羅斯總統普京日前先後發表加強核子力量言論。特朗普上周五表明，美方無懼軍備競賽，揚言美國會勝過所有對手。特朗普過渡團隊則公開普京致特朗普信件，普京明言希望改善美俄關係。

　　特朗普日前接受當地傳媒電話訪問時稱，其政府無懼與其他國家展開軍備競賽，揚言美國會勝過所有對手。白宮發言人斯派塞其後澄清，鑑於俄羅斯、中國表明有意擴充核力量，特朗普只是希望警告有關國家，美國不會坐視不理，任由國家安全受威脅。

　　特朗普過渡團隊表示，普京本月十五日致函特朗普，在信中敦促特朗普採取有建設和務實態度，重建美俄雙邊合作架構。普京又指，面對全球性及地區性嚴峻挑戰，俄美關係是確保現代世界穩定和安全的重要因素。

　　特朗普形容普京想法正確，希望雙方付諸行動，恢復合作。
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