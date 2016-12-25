﻿普京函特朗普 冀改善兩國關係

特朗普日前接受當地傳媒電話訪問時稱，其政府無懼與其他國家展開軍備競賽，揚言美國會勝過所有對手。白宮發言人斯派塞其後澄清，鑑於俄羅斯、中國表明有意擴充核力量，特朗普只是希望警告有關國家，美國不會坐視不理，任由國家安全受威脅。
特朗普過渡團隊表示，普京本月十五日致函特朗普，在信中敦促特朗普採取有建設和務實態度，重建美俄雙邊合作架構。普京又指，面對全球性及地區性嚴峻挑戰，俄美關係是確保現代世界穩定和安全的重要因素。
特朗普形容普京想法正確，希望雙方付諸行動，恢復合作。
聖誕佳節不少港人出外旅遊，但選擇留港感受節日氣氛亦有不少好去處。昨日平安夜適逢周六，吸引更多市民外出歡度佳節，尖沙嘴海傍、中環蘭桂坊愈夜愈熱鬧；除娛樂消遣，各區亦有教徒在璀璨聖誕燈飾下伴隨團體頌歌報佳...
2016-12-25
台灣新竹市一班中學生，日前在校慶活動中扮演納粹德國黨衞軍巡遊，事件演變成外交風波。以色列駐台辦事處強烈譴責事件，呼籲台方教導學生納粹德軍大屠殺歷史及意義；而總統府則要求行政部門追究校方責任，並向以國致歉。 網民日前在討論區透露，新竹市私立光復高級中學日前舉行校慶化妝巡遊活動，其中一個班級全體學生穿着納粹德國黨衞軍軍服、揮舞納粹旗幟，甚至有學生扮演軍官，在紙箱製作的坦克上做出納粹敬禮動作，照片公開後引發軒然大波。 以色列駐台辦事處得悉事件後，強烈譴責事件，表示學校應該教育人與人之間寬容和理解，對台灣出現該種無判斷力事件感到非常失望，並呼籲台方教導學生納粹德軍大屠殺歷史及...
2016-12-25
聯合國安理會上周五表決通過譴責以色列在約旦河西岸和東耶路撒冷擴建殖民區，批評有關做法公然違反國際法，以色列盟友美國表決時一反常態，未有運用常任理事國否決權，只是投下棄權票。以色列大表不滿，揚言不會遵守...
2016-12-25
跑馬地馬場附近中密度住宅大廈林立，其中不乏實用率高的低樓。如位於養和醫院旁邊的鳳輝臺18-19號，靠山坡而建，環境清靜。物業屬單幢住宅，樓高四層僅4伙單位，全屬面積約一千方呎。是次參觀其中一個中層單位...
2016-12-25
聖誕長假期前夕最後一個交易日，港股繼續淡靜，恒指創逾5個月低位，雖然臨近尾市有建行（939）一枝獨秀狂升撐起大市，但最後仍無力扭轉跌市，收報21574點，跌61點。分析預期聖誕長假期後，復市市況仍然靜局，要到明年資金才重新部署入市。 隔晚美股連續兩日低收，拖累恒指低開82點，早段曾挫145點，見21491點全日低位，創逾5個月以來新低，迫近俗稱「牛熊分界」的250天線（21449點），雖然臨近收市建行有資金追捧炒起，貢獻恒指56點，但仍無力扭轉跌市，港股收報21574點，跌61點。 藍籌股近乎全部錄得下跌，惟建行（939）一枝獨秀，收市升3.1%，收報5.62元，為...
2016-12-24
艾拿迪斯（大Sam）聖誕真快樂！這位前英格蘭主帥因收回佣醜聞下台仍獲百萬鎊補償，事隔三個月，周五獲英超尾四的水晶宮任命為新帥，以二百五十萬鎊（約二千四百萬港元）年薪簽約兩年半，還有七位數英鎊的護級獎金，難怪他矢志在明晚拆禮日領軍作客屈福特搶分！ 雖然擔任水晶宮領隊的年薪比執教三獅低五十萬鎊，不過艾拿迪斯成功帶領現排尾四的新東家成功護級的話，即獲起碼一百萬鎊獎金，認真和味。錢途事關重大，他豪言：「以我的經驗判斷，球隊的實力絕不止於此，否則也不會接手。我相信只要解決攻守失衡問題即可反底，有信心在聖誕及新年佳節為球迷帶來久違的歡樂。」 英超聖誕新年快車明晚拆禮物日展開，水晶...
2016-12-25
現於中東杜拜（Dubai）最具話題性的，莫過於新開業的IMG Worlds of Adventure樂園，裏面設有包括MARVEL Zone的四大主題園區，喜愛MARVEL英雄人物的朋友大可玩個痛快！...
2016-12-25
今日是普天同慶的聖誕節，一眾明星藝人昨紛趁平安夜於社交平台分享極富聖誕氣氛的靚相跟粉絲迎聖誕。陳敏之日前於冬至剖腹誕下長腳囝囝，趕及一家三口過冬兼歡度聖誕，敏之契姐伍詠薇前日偕老公練海棠探望敏之，並透...
2016-12-25
今年聖誕節剛好是周日，而根據慣例，賽馬日多數編在拆禮物日舉行，今年則再延遲一日至周二的補假，所以筆者可於聖誕正日在此欄與大家見面，當然要先祝大家聖誕快樂！ 嚴格來說，聖誕與賽馬可說全無關係，如果硬要將兩者拉上關係，相信就只有所謂的「火雞馬」。筆者推介心水一向以分析為主，不過感覺上「火雞馬」多是與內幕料有關，所以今日也就破一次例，以消息為推介基礎。 「蒜頭爺爺」早前在谷中贏馬前，馬主張告訴筆者其實本來並非以該戰為目標，因為他入馬場主要是為了享家庭樂，但是快活谷不招待小朋友，所以他一向都要求練馬師盡量安排在沙田出賽。當晚之所以破例，是因為練馬師說「蒜頭爺爺」進度良好，若配莫雷拉...
2016-12-25
上周三晚策騎「明月光」和「海利多」起孖的騎師郭能，於周二所策騎的十駒依然不乏牌面馬，可望再為他增添頭馬進帳，所以騎者昨晨收操後亦揚言，要趁手風正順時盡量數胡，而其中以「連利之星」和「夢幻仙子」的機會最...
2016-12-25