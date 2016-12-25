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﻿美排期處理余澎杉庇護申請

2016-12-25 列印
　　曾公開批評新加坡已故建國總理李光耀、基督教及伊斯蘭教被判監的少年余澎杉，已離開星洲前往美國尋求政治庇護。余母透露，其子本月十六日乘飛機抵達芝加哥奧黑爾國際機場時，被移民局官員扣留問話，由於事件已交由律師處理，故現階段不會回應傳媒問題。美國國土安全部移民及海關執行處發言人證實有關消息，強調余澎杉目前正等候聯邦移民法庭處理其庇護申請，其間會被扣留；但她並無透露扣留余理由。新加坡駐華盛頓大使館暫時未有回應。
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