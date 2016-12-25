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日報新聞 > 國際

﻿美嚴防恐怖份子假期施襲

2016-12-25 列印
　　德國柏林發生聖誕市集恐襲後，歐美各國均嚴防恐怖份子在聖誕及新年假期期間發動新一輪襲擊。美國聯邦調查局、國土安全部等聯邦部門上周五發出警告，表示支持及同情極端組織伊斯蘭國的激進份子，會繼續號召在假期期間向教堂等舉行公眾活動或人多聚集地方施襲；執法人員強調，現階段未接到具體、可靠情報顯示美國會即將遇襲，但聯調局會與聯邦、州、地方部門緊密合作，應付可能危及公眾安全的威脅。
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