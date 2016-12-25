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﻿大馬巴士墮山30死傷

2016-12-25 列印
　　馬來西亞發生嚴重車禍，造成三十人死傷。事發在昨日凌晨約三時，一輛載有二十九名乘客的長途巴士南部柔佛州新山前往首都吉隆坡途中，疑因司機超速駕駛，加上路面濕滑，巴士失控衝出護欄墜落山坡。意外造成十三人當場死亡，十七人受傷送院，其中一人搶救無效死亡，意外死者包括七名馬來西亞人、六名新加坡人、一名緬甸人。
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