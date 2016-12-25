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﻿八歲女失啤啤熊 好心人千里送回

2016-12-25 列印
美國八歲女童德瓦爾德日前隨家人由德州達拉斯乘飛機返回底特律，其間發現陪伴她成長的泰迪熊不知所蹤，頓時令她坐立不安，家人遍尋不果，母親特里希即時向美國航空報失，又在社交網站facebook刊登尋熊啟事，表示泰迪熊在底特律都會機場北面客運大樓失蹤，並附上一張泰迪熊相片。機場員工勞德曼無意中在一個垃圾桶蓋頂發現該隻泰迪熊，他更親自駕車將小熊送返德瓦爾德身邊，其間不時在facebook上載悉心照顧泰迪熊相片，德瓦爾德重遇熊友後雀躍萬分，展露出燦爛笑容。
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