﻿美漢fb晒打獵照惹禍

艾拿迪斯（大Sam）聖誕真快樂！這位前英格蘭主帥因收回佣醜聞下台仍獲百萬鎊補償，事隔三個月，周五獲英超尾四的水晶宮任命為新帥，以二百五十萬鎊（約二千四百萬港元）年薪簽約兩年半，還有七位數英鎊的護級獎金，難怪他矢志在明晚拆禮日領軍作客屈福特搶分！ 雖然擔任水晶宮領隊的年薪比執教三獅低五十萬鎊，不過艾拿迪斯成功帶領現排尾四的新東家成功護級的話，即獲起碼一百萬鎊獎金，認真和味。錢途事關重大，他豪言：「以我的經驗判斷，球隊的實力絕不止於此，否則也不會接手。我相信只要解決攻守失衡問題即可反底，有信心在聖誕及新年佳節為球迷帶來久違的歡樂。」 英超聖誕新年快車明晚拆禮物日展開，水晶...

2016-12-25