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﻿美漢fb晒打獵照惹禍

2016-12-25 列印
　　華盛頓州男子楊恩日前在社交網站facebook上載與巨大美洲獅屍體合影照片，美洲獅身上有明顯血跡，疑似獵殺獅子的長排弓箭形獵槍亦擺在屍體前。相片引起該州魚類暨野生動物管理廳注意。當局調查後證實，楊恩是向管理廳申請打獵執照前數小時，已獵殺該隻美洲獅。當局遂起訴他非法打獵罪名，楊恩日前提堂時否認控罪，若法院裁定楊恩罪名成立，他不單會處以禁獵十年，甚至需要入獄。
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